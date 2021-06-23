Фестиваль RED FEST-2021 перенесли на неопределенный срок

Фото: страница ВК RED FEST Пермь.

Фестиваль RED FEST-2021, который должен был пройти на заводе Шпагина 3 и 4 июня, перенесли на неопределенный срок. Чтобы сообщить об этом, команда фестиваля записала обращение к пермякам.

- Скажем честно: мы расстроились. Больше полугода мы работали над летним фестивалем. Мечтали сделать самый большой, самый классный музыкальный ивент города под открытым небом. Мы скучали по каждому из вас и хотели наконец увидеться. Танцевать, фотографироваться, смеяться. Вместе. Но это все не идет ни в какое сравнение с человеческой жизнью и вашей безопасностью. Пандемия никак не желает покидать нашу жизнь, новые антикоронавирусные меры принимаются каждый день. Поэтому мы приняли сложное, но единственно верное решение — мы переносим #REDFEST 2021. Пока на неопределенный срок. Но мы твердо уверены, что это все делается на благо каждого зрителя, каждого участника. Во благо нашего будущего.

Организаторы говорят, что приобретенные на фестиваль билеты будут действительны в будущем.