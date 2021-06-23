«Хочется, чтобы это был страшный сон». В Пермском крае молодая мама погибла в страшном ДТП

Фото с места аварии: группа ВК Куеда Активная и личная страница ВК Жанны Ж.

- Моя самая любимая девочка. Пишу и плачу. Просто не верится в это. Просто хочется, чтоб это был самый страшный сон. Как же так? Ты оставила двоих детишек. Вернуть бы время назад. Люблю, помню, - опубликовала пост скорби в соцсетях родственница молодой девушки, погибшей в страшном ДТП под Чернушкой.

Трагедия произошла на объездной Чернушки 22 июня. Судя по фото, появившимся в соцсетях с места аварии, шансов выжить у тех, кто был в легковушке было ничтожно мало. Многотонная фура, груженная металлическими трубами, просто смяла отечественную легковушку, съехав с трассы в кювет. В салоне Лада находилось три человека, двое из них скончались на месте, еще одна девушка в больнице.

«КП» отправила запрос в краевой полицейский главк, чтобы выяснить причины смертельной аварии, как только поступил ответ, мы опубликуем его здесь.