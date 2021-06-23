В Мотовилихинском районе Перми реконструируют сети водоснабжения

.

Новые водоводы протяженностью в 2,5 километра будут уложены взамен старых в Мотовилихе, в результате десятки тысяч жителей района смогут пользоваться более качественной водой. Сейчас закупаются необходимые материалы.

Как известно, с этого года Пермь участвует в федеральном проекте «Чистая вода», который реализуется в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». На реконструкцию сетей водоснабжения Мотовилихинского района Перми из федерального бюджета направят более 364 миллионов рублей. Новые сети уложат от улицы Фрезеровщиков до Макаренко на улицах Братьев Вагановых, КИМ и Тургенева.

Как сообщили в управлении капстроительства администрации Перми, реконструкция водоводов позволит обеспечить качественным и бесперебойным водоснабжением 150 тысяч человек. Работы планируется завершить до июня следующего года.

Перед началом реконструкции подумали и о зеленых насаждениях. На место выезжала комиссия специалистов отдела благоустройства администрации Мотовилихинского района и управления по экологии и природопользованию администрации Перми. 116 старых тополей решили заменить на молодые саженцы-крупномеры кленов, которые высадят в следующем году. Яблони, берёзы и кусты боярышника пересадят в другие места. В бюджете города на эти цели предусмотрели 1,6 миллиона рублей.