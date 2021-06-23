Тиктокера из Перми в форме полицейского задержали в Петербурге

За незаконное ношение предусмотрено наказание

В Санкт-Петербурге задержали 27-летнего пермяка, который купил в магазине форму майора полиции и использовал ее для съемок роликов для TikTok. Он пояснил, что приобрел полицейскую форму исключительно для съемок эпатажных видеороликов, которые размещал у себя в социальных сетях. Таким образом, он пытался увеличить число подписчиков на своей странице, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

На пермяка составили протокол по статье 17.12 КоАП РФ («Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов»).

Как рассказали в МВД, молодого человека в форме майора заметили настоящие полицейские в центре Петербурга, однако блогер при виде сотрудников начал нервничать. Сам он сообщил, что приехал в Петербург и купил форму для съемок роликов, чтобы «поднимать рейтинги». Ношение формы он назвал ошибкой и принес извинения сотрудникам полиции. Теперь ему грозит штраф, а форму конфискуют.