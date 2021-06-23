В Прикамье завтра придут грозы

- Фото: Василий Вахрин

По информации краевого ГУ МЧС России, в четверг, 24 июня в Пермском крае ожидаются сильные грозы с усилением ветра до 15-20 м/с при дневной температуре воздуха +28...+30°C. Вдобавок, сохраняется высокая пожароопасность.

Также в ведомстве рекомендовали жителям и гостям региона при сильном ветре искать укрытие в капитальных строениях. Не следует прятаться от ветра у стен домов и на автобусных остановках и рядом с рекламными щитами. А также следует избегать парковки своих автомобилей рядом с шаткими и неустойчивыми конструкциями.