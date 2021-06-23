Махонин: Прикамье сильно отстает по темпам вакцинации

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В Пермском крае темпы вакцинации населения от коронавируса оставляют желать лучшего, признал губернатор Дмитрий Махонин. На сегодняшний день полностью привиты около 233 тысяч жителей региона, а для достижения коллективного иммунитета вакцинироваться должны примерно 1,6 млн человек.

Дмитрий Махонин в эфире «Авторадио» отметил, что сейчас привиться можно не только в больницах, но и мобильных пунктах. Медики с вакциной могут приехать также на предприятия. По словам губернатора, новые поставки вакцин в край будут увеличиваться, а бояться прививки не стоит.

Что касается обязательной вакцинации, то глава Прикамья сообщил, что намерен следить за соблюдением прав работников. При этом на заседании оперштаба было решено рекомендовать работодателям отправить тех сотрудников, кто не вакцинировался на удаленку.