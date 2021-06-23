Главные по взяткам: в МВД назвали самые коррупционные отрасли

Справки и оценки меняются на деньги Фото: Василий Вахрин

Около 30% выявленных в Пермском крае коррупционных нарушений, связанных со взяточничеством или посредничеством при даче взяток, выявлено в сфере здравоохранения. Об этом на заседании краевой антикоррупционной комиссии сообщил начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ по Пермскому краю Александр Журахов, передает «Новый компаньон».

По мнению Журахова, причина в том, что сотрудники медорганизаций задействованы в выдаче различных справок: больничных листов, справок на оружие или для получения водительских прав. Это предоставляет возможности для злоупотреблений.

На втором месте по числу коррупционных нарушений находится сфера образования. Например, фиксируются случаи, когда в вузах преподаватели ставят зачеты и оценки на экзаменах за взятки. В Перми после выявления такого преступления возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника одного из вузов.

В число самых коррумпированных отраслей входит также лесопромышленный комплекс, где сотрудники полиции выявляют факты незаконных рубок.