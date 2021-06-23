Из Большого Савино возобновили полеты в Турцию

Пора в полет Фото: Василий Вахрин

Прямые рейсы из Перми в Турцию возобновили. Сегодня ночью компания Nordwind Airlines первой выполнила перелет в Анталью. Воспользовались ее услугами 122 человека, то есть борт был заполнен на 65%.

С 23 июня в расписании полетов аэропорта значатся до 14 вылетов в Анталью в неделю. Выполнять чартерные рейсы на турецкое побережье планируют авиакомпании Red Wings, Azur Air, Royal Flight.

Кроме этого возобновляется регулярная полетная программа в Стамбул. Обслуживать это направление продолжит авиакомпания Nordwind Airlines. Полеты будут осуществляться два раза в неделю - по понедельникам и четвергам. По предварительным данным первый после снятия ограничений вылет назначен на 5 июля.