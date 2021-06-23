Бал выпускников пройдет онлайн

Второй год выпускники отмечают праздник онлайн

Краевой бал выпускников 26 июня пройдет в онлайн-формате, сообщила министр образования Пермского края Раиса Кассина на заседании регионального правительства. По ее словам, решение принято в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и антикоронавирусными мерами.

«БеZOOMный выпускной» будет проходить в социальной сети «Вконтакте», также эфир будет вести телеканал «Ветта». Это целая серия мероприятий – различных челленджей и флешмобов, видеопоздравлений от родителей, друзей и учителей, afterparty и танцев. Кульминацией праздника этого года станет выбор Короля и Королевы выпускного. Имена победителей будут объявлены именно 26 июня в прямом эфире.