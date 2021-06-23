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Здоровье23 июня 2021 12:04

Динамика заболеваемости COVID-19 растет

Еще 143 человека заразились коронавирусом
Данил Постаногов
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Фото: пресс-служба губернатора Пермского края

Фото: пресс-служба губернатора Пермского края

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 143 новых случая заражения COVID-19: 32 человека проходят лечение в больницах, 111 – амбулаторно на дому. Общее число инфицированных в Пермском крае достигло уже 59 935.

На искусственной вентиляции легких в стационарах находятся 41 пациент. Доля свободного коечного фонда составляет 28,9%

За сутки скончались 10 человек, а за весь период пандемии от коронавируса умерли 2 634 пациента.