Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» определит лучшие ТСЖ края

Победители прошлогодней акции

В Пермском крае в третий раз стартовала акция «Лучшее ТСЖ», организованная «ЭнергосбыТ Плюс». Денежные призы от энергокомпании получат добросовестные товарищества собственников жилья.

Акция будет проходить с июня по октябрь 2021 года. Главным условием для участия является отсутствие задолженности за отопление и горячую воду. ТСЖ будут оцениваться по нескольким критериям: уровень оснащенности общедомовыми приборами коммерческого учета, регулярность передачи ими показаний в ресурсоснабжающую организацию и степень подготовки дома к отопительному сезону. Кроме того, важно, чтобы у ТСЖ отсутствовали неурегулированные судебные споры с поставщиками энергоресурсов. Победители акции будут определены по совокупности исполнения каждого из требований.

Лучшие ТСЖ региона будут отмечены денежными призами, которые могут быть направлены на благоустройство территории либо на иные проекты, которые повысят качество жизни жильцов.

В 2019 и 2020 годах в акции «Лучшее ТСЖ» приняли участие более 100 жилищных организаций из Перми, Березников, Краснокамска и Чайковского. Среди победителей представители товариществ «Аркадия Гайдара, 11А», «Анри Барбюса 53», «Берег-7», «Дома ПГУ», «Холмогорская, 2г» и «Уинская, 7». Им вручили сертификаты на проведение благоустройства придомовых территорий. Все финалисты также получили информационные доски для установки в подъездах обслуживаемых домов.

- Акция «Лучшее ТСЖ» за время своего проведения стала маркером качества услуг для управляющих жильем организаций. Участие в финале нашего конкурса служит подтверждением того, что руководство ТСЖ прикладывает максимум усилий к обеспечению комфортной жизни в доме, - отметил Евсей Петров, директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

Подать заявку на участие, а также получить подробную информацию об акции можно у специалистов филиала «ЭнергосбыТ Плюс» по телефону в Перми +7 (342) 243-69-73, телефону call-центра 8-800-700-10-32.