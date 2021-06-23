Семейные узы: Евгений Парамонов вернулся в пермскую «Звезду»

Евгений Парамонов. Фото: ФК "Звезда"

23-летний полузащитник Евгений Парамонов, сын легендарного пермского футболиста Константина Парамонова вернулся в состав пермского ФК «Звезда». Об этом сообщили в клубной пресс-службе.

С 2018 года за 2 с половиной сезона центральный полузащитник провел за пермский клуб в ПФЛ 42 официальных матча. В них он 3 раза поразил ворота соперников и сделал 5 голевых передач.

В конце января 2021 года футболист решил покинуть «Звезду» и продолжить карьеру в другой команде.

Вторую часть первенства ПФЛ-2020/2021 Евгений Парамонов начал в димитровградской «Ладе». В составе автозаводцев он выходил на поле 8 раз, забил 3 гола.

Напомним, неделю назад стало известно о том, что «Звезду» вновь возглавил отец Евгения — Константин Парамонов. Прежний тренер клуба Рустем Хузин стал главным тренером ФК «Амкар-Пермь».