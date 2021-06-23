Глава краевого минздрава заявила о третьей волне COVID-19

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Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень в своем Instagram-аккаунте заявила о том, что Пермский край столкнулся с третьей волной COVID-19.

По её словам, всплеск заболеваемости вызван теплой летней погодой.Это расслабляет людей и они отказываются от ношения масок.

При этом министр отметила, что коечный фонд готов к новому росту инфицированных. В случае возникновения критической ситуации его можно увеличить в три раза. А число заражений гораздо ниже, чем осенью и зимой.

Напомним, вчера в Прикамье было выявлено 136 новых случаев заражения COVID-19. Число официально подтвержденных зараженных почти достигло 60 тыс. человек