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Общество22 июня 2021 18:57

Цену билета на «Тайны горы крестовой» снизят до 1 рубля

Такое решение принято из-за обязательных COVID-тестов для гостей фестиваля
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: архив "КП"

Цену на билет на фестиваль «Тайны горы крестовой», который состоится 26 июня на Рудянском спое Крестовой горы, снизят до 1 рубля. Об этом рассказали в пресс-службе краевого минкульта.

А тем гостям фестиваля, кто уже купил билет на событие, будут возвращены средства.

Напомним, 22 июня краевой оперштаб решил сделать вход на фестиваль возможным только при наличии отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 (он должен быть сделан в течение трех дней до мероприятия) или паспорта вакцинации. А также удостоверяющего личность документа.

На самом мероприятии будут действовать масочный режим и правила социальной дистанции.