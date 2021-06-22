Цену билета на «Тайны горы крестовой» снизят до 1 рубля

- Фото: архив "КП"

Цену на билет на фестиваль «Тайны горы крестовой», который состоится 26 июня на Рудянском спое Крестовой горы, снизят до 1 рубля. Об этом рассказали в пресс-службе краевого минкульта.

А тем гостям фестиваля, кто уже купил билет на событие, будут возвращены средства.

Напомним, 22 июня краевой оперштаб решил сделать вход на фестиваль возможным только при наличии отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 (он должен быть сделан в течение трех дней до мероприятия) или паспорта вакцинации. А также удостоверяющего личность документа.

На самом мероприятии будут действовать масочный режим и правила социальной дистанции.