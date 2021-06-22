В Прикамье на массовые мероприятия не пустят без COVID-теста или сертификата о вакцине

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Краевой оперштаб по борьбе с распространением COVID-19 поручил проработать вопрос об отмене или переносе ранее запланированных массовых культурных и физкультурно-спортивных мероприятий в регионе.

Также, как сообщает пресс-служба краевого правительства, от зрителей и участников таких мероприятий будут требовать отрицательный ПЦР-тест, либо сертификат о вакцинации.

Ужесточение коснется и таких мероприятий, как «Небесная ярмарка» (0+). Её открытие состоится в ограниченном формате для представителей команд. А торжественное закрытие фестиваля будет отменено и вовсе.

Ранее организаторы сообщили «КП-Пермь», что в программе фестиваля останутся только спортивные состязания.

Зрители фестиваля «Тайны горы Крестовой» (12+), который состоится 26 июня на Руднянском спое, должны будут иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста или сертификата о прохождении вакцинации от COVID-19.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

- Наша задача сейчас – сохранить здоровье людей. В связи с ростом заболеваемости, необходимо обеспечить запас прочности в здравоохранении, чтобы подготовиться к любому развитию ситуации. Врачи и больницы должны быть обеспечены всем необходимым. Сейчас краевые власти совместно с Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю принимают все необходимые меры, чтобы сдерживать распространение COVID-19, при этом по возможности не ужесточать ограничительных мер.

Ограничения решено ввести из-за всплеска забоелваемости коронавирусом: за 10 дней число новых случаев заражения увеличилось с 94 до 136 в сутки.