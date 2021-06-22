Пермь
Еще
Радио
Пермь
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество22 июня 2021 15:56

Изображали ДТП для получения выгоды: в Перми вынесен приговор преступной группировке

Они устраивали показательные спектакли, чтобы получить деньги страховых компаний
Григорий СЕРЕДКИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
-

-

Фото: Василий Вахрин

В Перми вынесен приговор преступной группе из 9 человек. Как сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД, они признаны виновными в совершении 4 мошенничеств в сфере страхования.

В период с 2018 по 2019 годы мошенники специально инсценировали на дорогах Перми и Пермского района ДТП. В преступную группу входили 2 организатора «автоподстав», 6 водителей автомашин и 1 аварийный комиссар, выезжающий на место происшествия.

Группа действовала так: Организаторы планировали сценарий ДТП с указанием места аварии. Водители ТС инсценировали столкновение. А позже на месте появлялся аварийный комиссар с целью фиксации ДТП.

После оформления фиктивных документов, водители обращались в полицию для регистрации факта ДТП. А потом направляли их в страховые компании с целью возмещения причиненного ущерба.

В результате двум крупным российским страховым компаниям был причинен ущерб на сумму свыше 1,5 млн руб.

По итогам суд назначил организаторам наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 5 лет условно и оштрафовал на 400 тыс. руб. каждому. Исполнители получили наказание в виде исправительных работ на срок от 300 до 340 часов.

Аварийному комиссару назначено 440 часов обязательных работ.