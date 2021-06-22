На «Азоте» почтили память героев Великой Отечественной войны

Фото: пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

В филиале «Азот» АО «ОХК «Уралхим» в городе Березники состоялся торжественный митинг, посвященный 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. К этой дате на заводе приурочили торжественное открытие реконструированного Мемориала погибшим азотчикам.

В числе приглашенных на митинг сотрудники предприятия, представители городской администрации, ветераны. Людмила Якимова почти полвека проработала на «Азоте» лаборантом. Ее отец, азотчик Якимов Константин Михайлович, погиб на фронте в 1944 году. Его имя увековечено на стене памяти нового мемориала.

- Я отца никогда не видела, - говорит Людмила Якимова, ветеран филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим». - Когда родилась, он уже ушел на фронт. И сегодня со слезами на глазах смотрю на его имя. Как будто он здесь, с нами, радуется, что мы живем в мирное время.

Молодежь «Азота» подготовила небольшое выступление, в котором были рассказаны реальные истории о подвигах заводчан, ушедших на фронт. После минуты молчания в знак памяти и уважения участники торжественного мероприятия возложили венки и цветы к Мемориалу погибшим азотчикам.

- Сегодня мы вспоминаем одну из самых скорбных и трагических дат нашей истории. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, - отметил Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим». - За годы войны на фронт ушли порядка 2 тысяч азотчиков, троим из них присвоено звание Героя Советского Союза. В то же время на самом предприятии велась ожесточенная борьба за победу. «Азот» в годы войны был крупнейшим поставщиком продукции для оборонной промышленности – день и ночь зачастую работали женщины и дети. Мы помним всех, кто погиб, защищая свободу. Гордимся теми, кто стоял на трудовой вахте.

В этом году в филиале «Азот» открыт обновленный Мемориал погибшим азотчикам. В результате поисковой работы на плиты занесены фамилии еще 12 человек. Теперь их общее число – 275. Это имена тех, кто погиб на фронте.