Бывший зампред краевого правительства стал президентом ФК «Звезда»

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Бывший заместитель председателя правительства Пермского края Антон Клепиков стал президентом пермского ФК «Звезда». Об этом сообщили в клубной пресс-службе.

Антон Клепиков родился 20 июня 1974 года. С 2017 года был советником губернатора Прикамья. С 2018 по 2020 год являлся зампредседателя правительства Пермского края. Курировал вопросы спорта, туризма, образования и культуры.

Напомним, ранее стал известен новый тренер пермского клуба. Им стал Константин Парамонов, который уже возглавлял «Звезду» с лета 2018 года по конец 2019.

Прежний главный тренер команды Рустем Хузин возглавил «ФК Амкар-Пермь».

Сезон-2020/2021 «Звезда» завершила на 6-й строчке турнирной таблицы группы «4» ПФЛ.