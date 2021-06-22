Едем к морю: пермских автотуристов обеспечат интернетом на трассе М4 «Дон»

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Более 60 процентов российских туристов приезжают в Крым на личном автотранспорте. Таковы данные министерства туризма Республики за последний год.

Жители Прикамья, планирующие этим летом автопоездку к морю, будут обеспечены бесперебойной связью в дороге. Оператор МегаФон построит и модернизирует более 200 базовых станций на трассе М4 «Дон». Высокоскоростной интернет и стабильная голосовая связь будут доступны на всех участках трассы общей протяженностью 1543 км и в близлежащих населенных пунктах.

Как рассказали в пресс-службе компании, работы на трассе М4 «Дон» пройдут в два этапа: в этом году в дополнение к существующей инфраструктуре компании планируется строительство и модернизация 50 базовых станций, а до конца 2022 года – более 150. Новые объекты появятся на территориях Московской, Тульской, Липецкой, Воронежской, Ростовской областей, а также в Краснодарском крае и Адыгее.

Помимо улучшения голосового соединения, особое внимание будет уделяться покрытию сети 4G, которое после завершения строительства увеличится на 1297 километров. Абоненты смогут общаться в мессенджерах, смотреть видео, играть в онлайн-игры со скоростью передачи данных до 70 Мбит/с.

- Бесперебойная связь на трассе – это не только комфортная поездка для автомобилистов, но и безопасность в случае непредвиденных ситуаций, возможность связаться с экстренными службами. Ежедневный пассажиропоток на трассе М4 составляет более 80 тыс. человек, и наша задача обеспечить максимальный сервис для абонентов. Реализация проекта также позволит улучшить связь в населенных пунктах, находящихся вблизи трассы, – отметил директор по сетевой инфраструктуре МегаФона Валентин Полозенко.

В компании также рассказали, что абоненты МегаФона активно пользуются мобильными сервисами в дороге. В 2021 году общая длительность звонков на трассе М4 «Дон» составляет в среднем более 15 тыс. часов в день. Также абоненты активно используют мобильный интернет и приложения: более 40 процентов всего мобильного интернет-трафика приходится на YouTube, Instagram и TikTok, также популярен в дороге сервис МегаФон ТВ.

Кстати, в 2020 году МегаФон завершил строительство на скоростной автодороге М11 «Нева» около 100 дополнительных базовых станций в Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областях. В июне на Петербургском международном экономическом форуме МегаФон и Автодор подписали соглашение о сотрудничестве при строительстве ЦКАД в Московской области, скоростной трассы М12 Москва – Казань с продлением до Екатеринбурга и других автомагистралей.