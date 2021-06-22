В Перми определили дату выборов в городскую Думу

Фото: архив "КП".

Работа депутатского состава шестого созыва Пермской городской думы подходит к концу.

На пленарном заседании гордумы сегодня, 22 июня, народные избранники определили дату выборов в городской представительный орган. Они состоятся 19 сентября этого года.

Принятое решение вступит в силу после его опубликования. Предполагается, что уже 26 июня кандидаты в депутаты гордумы могут подавать документы в избирательную комиссию.

Этой осенью предстоит выбрать 22 депутата-одномандатника, и еще 14 депутатов будут избраны по партийным спискам.