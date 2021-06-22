На Компросе на текущей неделе вновь ограничат движение

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По ночам на участке Комсомольского проспекта в Перми вновь будет ограничено движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Так, планируется закрывать движение всех видов транспорта по проспекту на участке от улицы Краснова до улицы Революции. С 00:00 до 06:00 23 и 26 июня будет закрыто движение по нечётной стороне проспекта, а 24 и 27 июня – по чётной стороне.

25 июня планируются работы с 00:00 до 06:00 на пересечении Комсомольского проспекта с улицей Краснова, движение транспорта на перекрёстке будет закрыто.