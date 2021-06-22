В Перми с нового года откажутся от кондукторов

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В краевой столице с 1 января 2022 года планируется полностью отказаться от кондукторов в общественном транспорте. Об таких планах стало известно 22 июня на заседании пермской гордумы.

Ранее в Перми уже проводился эксперимент по внедрению бескондукторной оплаты проезда. Он был запущен с 1 февраля по 1 апреля 2021 года на трёх маршрутах городского пассажирского транспорта – автобусах №4 и №80. А также трамвае №6.

Отметим, что 3 июня на заседании транспортной комиссии гордумы глава пермского дептранса Анатолий Путин рассказал, что проект бескондукторной оплаты проезда будет заморожен до 2022 года.

По его словам, для его успешной работы требуется решить ряд проблем. Во-первых, автоматизировать процесс бесплатной пересадки. Во-вторых, повысить удобство безналичной оплаты проезда из-за отказа валидаторов принимать карты некоторых банков. А в-третьих — расширить полномочия контролёров в части работы с безбилетниками.