Отключим газ: сотни пермяков-неплательщиков остались без доступа к голубому топливу

Компания готова предоставить рассрочку тем, кто оказался в трудной ситуации Фото: Василий Вахрин

В июне компания «Газпром межрегионгаз Пермь» предупредила пять тысяч жителей Прикамья о возможном прекращении газоснабжения из-за накопившихся долгов. С начала года уже 900 неплательщиков остались без голубого топлива.

Возобновить подачу газа возможно только при оплате долга, а также работ по отключению и подключению абонента к сети, отмечают в компании. За самовольное подключение грозит как административная, так и уголовная ответственность, но что важнее, это небезопасно.