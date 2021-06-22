Отдал подряд родственнику: директора «Урал-Грейт-Юниор» осудили за превышение полномочий

Крышу спортшколы придется переделывать Фото: Василий Вахрин

К судебному штрафу в Перми приговорили директора детской спортивной школы по баскетболу «Урал-Грейт-Юниор». Его признали виновным по уголовное статье о злоупотреблении должностными полномочиями.

Как рассказали в прокуратуре Пермского края, директор доверил ремонт кровли здания спортивной школы компании, которую возглавлял его родственник. Он подписал акты выполненных работ, не глядя на результат, а как выяснилось, ремонт строители сделали некачественно. Таким образом, налицо неэффективное использование бюджетных средств.

Свою вину руководитель спортшколы признал и полностью возместил ущерб. Учитывая это, суд лишь оштрафовал его на 40 тысяч рублей.