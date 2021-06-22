В Перми пообещали удлинить автобусные маршруты, которые ранее укоротили

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

О том, что дала пермякам транспортная реформа, речь шла на заседании Пермской городской думы. И. о. заместителя главы администрации города Перми - начальник департамента дорог и благоустройства горадминистрации Сергей Красильников признал, что при разработке новой схемы маршрутов автобусов были допущены ошибки.

- Мы собираемся сделать работу над ошибками и удлинить некоторые маршруты, которые раньше укоротили, - сообщил Сергей Красильников. – Это будет сделано для того, чтобы снять социальное напряжение и повысить комфорт пассажиров.

Был также поднят вопрос о том, что из-за перехода на летнее расписание число рейсов на некоторых маршрутах сократили, и в часы пик на остановках возникает давка. В частности – на 6-ом и 77-ом маршрутах.

- Действительно, на летнее время - с июня по август - в контрактах на некоторых маршрутах для перевозчиков снижен объем транспортной работы на 10 процентов, - сообщил начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин. – Мы будем мониторить ситуацию, и где необходимо, увеличивать число рейсов.