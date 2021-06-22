Как устроить ребенка в школу: в Перми пройдет онлайн-встреча для родителей

Успейте подготовиться к школе

23 июня департамент образования Перми организует онлайн-встречу «Собираем портфель, или как лучше провести лето будущему первокласснику». Специалисты, среди которых психолог и учитель, в прямом эфире расскажут, как подготовить ребенка к школе. Пойдет речь и об особенностях второго этапа приема в 1-е классы на свободные места. На встрече можно будет также задать свои вопросы на волнующие темы.

Трансляция начнется 23 июня в 19:00 в аккаунтах департамента образования Перми во «ВКонтакте» и Instagram.