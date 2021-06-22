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Происшествия22 июня 2021 10:18

Пьяный лихач в аварии убил свою пассажирку

На скорости 120 км/ч он врезался в экскаватор
Данил Постаногов
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Лихачество на дорогах к хорошему не приводит

Лихачество на дорогах к хорошему не приводит

Фото: Василий Вахрин

На четыре года в колонию-поселение по решению суда отправился житель Перми, который устроил пьяную аварию зимой этого года.

Разогнавшись на своем авто до 120 км/ч на трассе около Добрянки, он врезался в стоявший экскаватор дорожных служб. Разрешенная скорость на этом участке дороги – 50 км/ч. Пассажирка, сидевшая на переднем сидении машины, погибла в результате аварии. Как отмечают в суде, она не была пристегнута ремнем безопасности. У женщины остались двое несовершеннолетних детей.