Пьяный лихач в аварии убил свою пассажирку

Лихачество на дорогах к хорошему не приводит Фото: Василий Вахрин

На четыре года в колонию-поселение по решению суда отправился житель Перми, который устроил пьяную аварию зимой этого года.

Разогнавшись на своем авто до 120 км/ч на трассе около Добрянки, он врезался в стоявший экскаватор дорожных служб. Разрешенная скорость на этом участке дороги – 50 км/ч. Пассажирка, сидевшая на переднем сидении машины, погибла в результате аварии. Как отмечают в суде, она не была пристегнута ремнем безопасности. У женщины остались двое несовершеннолетних детей.