К 300-летию Перми издадут юбилейный букварь первоклассника

Фото: архив "КП".

К юбилею столицы Прикамья пермякам обещают подготовить более 200 культурно-массовых событий и проектов. Свои предложения вносили и некоммерческие общественные организации.

На заседании Пермской городской думы представителям администрации был зада вопрос: какие из этих предложений будут реализованы?

- Среди прочих была подержана удачная идея – издать к 300-летию Перми юбилейный дневник первоклассника, в котором каждая буква будет посвящена истории Пермского края, - ответил заместитель главы города Алексей Грибанов. – Хотелось бы, чтобы он был издан поскорей, может быть, к 1 сентября этого года.