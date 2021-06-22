В Перми опубликуют список объектов, которые построят к 300-летию города

Фото: сайт горадминистрации.

На пленарном заседании Пермской городской думы депутаты заслушали информацию о том, как идет подготовка к празднованию 300-летия Перми. Первый заместитель главы администрации города Эдуард Хайруллин перечислил основные объекты, которые будут реконструированы и построены к юбилею столицы Прикамья.

Депутаты напомнили, что ранее ставили вопрос о том, чтобы был составлен календарный план реализации таких проектов.

- Я дал поручение подготовить такой список с указанием сроков реализации проектов и источников их финансирования, - ответил глава Перми Алексей Дёмкин. – В ближайшее время он будет опубликован на сайте администрации города, и каждый пермяк сможет посмотреть, когда, где и что будет построено.