Студенты порезали таксиста и катались с ним по Перми

Работа таксиста бывает опасна Фото: Василий Вахрин

Вечером в Перми на ул. Танкистов прохожие заметили в кустах автомобиль, в салоне которого лежал окровавленный человек. На место вызвали полицейских и медиков. Мужчину с ножевыми ранениями груди и шеи доставили в больницу. Выяснилось, что он работал в службе такси премиум-класса.

Оперативникам вскоре удалось выйти на след подозреваемых — ими оказались трое студентов второго курса пермского колледжа. Двоих задержали прямо во время лекций, третьего — возле его дома, когда он спокойно гулял с собакой.

По версии полиции, студенты вызвали такси, а доехав до места назначения, набросились на водителя, ударив ножом. Раненого они перенесли на заднее сидение, а сами продолжили кататься. Правда справиться с управлением один из молодых людей не смог, через несколько минут иномарка наехала на бордюр. Ребята бросили автомобиль и сбежали, оставив мужчину, истекающего кровью.

Как отмечают в ГУ МВД по Пермском у краю, никто из них ранее не был судим. Проблем с законом студенты не имели, а в колледже характеризовались положительно. Сейчас они ждут суда в СИЗО.