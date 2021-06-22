В Перми зажгли «Огненные картины войны»

Фото: пресс-служба регионального исполнительного комитета партии "Единая Россия" Пермского края

В ночь на 22 июня Пермь наряду с другими городами трудовой доблести и воинской славы, городами-героями впервые приняла участие в международной акции «Огненные картины войны». Она приурочена к 80-летию нападения фашистской Германии на Советский Союз

Акция была организована по инициативе партии «Единая Россия». Впервые она проходила в прошлом году, в этом к ней присоединились новые города, в том числе и Пермь. Участники создали «огненные картины войны» – изображения из свеч, каждое из которых связано с вкладом региона в Победу.

В столице Прикамья акция проходила около Дома офицеров, напротив памятника «Уральскому добровольческому танковому корпусу». Из свечей был выложен образ танка, а рядом зажжена надпись «Пермь клянется помнить».

Напомним, Уральский добровольческий танковый корпус был создан 78 лет назад. Зимой 1943 года рабочие уральских заводов изготовили боевую технику, танки, снаряжение и обмундирование для корпуса. Служить в подразделении также призывались рабочие Урала. Добровольцы проходили серьезный отбор. В итоге из 115 тысяч желающих было отобрано 9661 человек.

Боевой путь Уральского добровольческого танкового корпуса от Орла до Праги составил свыше 5500 километров. За два года участия в Великой Отечественной войне танкисты освободили сотни городов и тысячи населенных пунктов. Корпус был награжден орденом Красного Знамени, орденом Суворова II степени, орденом Кутузова II степени. 37 гвардейцам корпуса присвоено звание Героя Советского Союза, а полковник М.Г. Фомичев был удостоен этого высокого звания дважды.

Мероприятие, прошедшее возле мемориала, стало еще одним поводом почтить подвиги героев войны и тружеников тыла, поблагодарить павших и живых.

Как отметил руководитель исполкома регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края Станислав Швецов, акция «Огненные картины войны» символизирует связь поколений и времен.

- В этом событии принимает участие много молодежи: это и молодогвардейцы, и волонтеры Победы. Картина, которую ребята выложили свечами, стала символом единения в очень трагичный и в то же время знаковый для нашей страны день, - сказал Станислав Швецов.

Юноши и девушки, участвовавшие в акции, делились своими историями, рассказывали, кого они пришли почтить в этот день.

- Мой прадедушка, Чудинов Александр Андреевич, ушел в армию в 1939 году, до 1946 года служил на границе с Японской империей в Японском море на сторожевом корабле. В 1945 году начались активные боевые действия, за участие в боях мой прадедушка был награжден медалью «За боевые заслуги». Я уверен, что важно чтить и помнить подвиг своих предков. Именно поэтому я пришел поучаствовать в акции и зажечь свечи, - рассказал молодогвардеец Игорь Чудинов.

- Сегодняшнее мероприятие – это то немногое, что мы можем сделать, чтобы поблагодарить наших дедов и прадедов. Пермь – город трудовой доблести, который сделал очень много для фронта и приближения Великой Победы, - подчеркнул Герой России Сергей Яшкин, депутат Законодательного Собрания Пермского края. - Мы - наследники Победы. Наша обязанность - сохранить эти славные традиции и передать их следующему поколению.