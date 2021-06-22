В мэрии Перми опровергают массовую гибель собак в приюте Фото: Василий Вахрин

После сообщения Россельхознадзора о том, что в одном из пермских приютов для животных умерли более 130 взрослых собак и щенков, а руководство организации вопреки правилам скрыло это, в мэрии выступили с опровержением.

«В муниципальном приюте для животных не отмечалась массовая гибель собак. Сюда еженедельно поступают десятки собак со всего города. Зачастую после долгой жизни на улице их привозят в истощенном и нежизнеспособном состоянии, особенно это касается щенков. Благодаря работе ветврачей учреждения удается выхаживать многих животных и снижать смертность. Фактически, количество умерших в 2020 году животных в учреждении значительно меньше, чем в предыдущие годы», — заявили в управлении по экологии и природопользованию администрации Перми.

Тем более речь не идет о внезапном, одномоментном падеже животных. Специалисты Управления Россельхознадзора проводили проверку по фактам смерти собак с октября 2020 года по февраль 2021года. В результате выявлено ненадлежащее, по мнению инспектора, оформление и уведомление о фактах гибели. Эти выводы сейчас обжалуются в арбитражном суде.

В мэрии подчеркивают, что смерть собак не связана с инфекционными болезнями, общими для человека и животных. Это установлено ветеринарными специалистами. Причиной смерти стали обостренные в холодный период года истощенность, ослабленность животных, глистные инвазии, хронические заболевания, возрастные изменения, онкология и другие заболевания, которые животные приобрели во время своей жизни на улице.