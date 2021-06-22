Новых мыслей нет: авторы идей для логотипа 300-летия Перми предлагают медведя

Фото: пресс-служба губернатора Пермского края

На портале «Управляем вместе» продолжается сбор идей для официального логотипа празднования 300-летия Перми. Поступило более 30 заявок, но оригинальных вариантов пока нет.

Как сообщают в пресс-службе губернатора, чаще всего авторы рекомендуют опираться на устоявшиеся образы, связанные с городом. В первую очередь, это медведь, который изображен на гербах города и края. Также пермяков вдохновляют Кама, здание Спасо-Преображенского собора, в котором расположена Пермская художественная галерея, ротонда в парке Горького.

300-летие Пермь отметит в 2023 году. Предложить свою идею логотипа праздника может любой житель края как от своего имени, так и от имени организации. Все условия конкурса здесь.