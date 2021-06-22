«Как дела», — житель Добрянки звонил приятелю, которого убил

Вину убийца признал полностью Фото: Василий Вахрин

Пьяная ссора привела к убийству в Добрянке – 65-летний мужчина, повздорив с приятелем, ударил его ножом. 43 раза, как подсчитали потом судмедэксперты.

На суде убийца признал свою вину. В ходе следствия пояснил, что поссорился с другом из-за того, что тот плохо высказался в адрес его семьи. Протрезвел он только на утро у себя дома и не помнил, что совершил. Он даже позвонил собутыльнику, чтобы узнать, как у него дела. Осознал произошедшее он лишь, когда вернулся в квартиру приятеля и обнаружил его труп на кухне.

Суд приговорил убийцу к восьми годам колонии строгого режима. Кроме того, ему предстоит выплатить родственникам убитого круглую сумму в качестве компенсации морального вреда.