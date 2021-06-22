Пожар на Усьвинских столбах нанес ущерб на более 4 млн рублей

Фото: группа ВК "Усьвинские столбы и Каменный город"

Специалисты оценили ущерб от пожара, который бушевал несколько дней в районе природного памятника Усьвинские столбы. Безалаберность туристов привела к потерям в 4 млн рублей, сообщают в Минприроды края. Сейчас любителей леса и скал просят не посещать объект и дать природе возможность восстановиться.

«Пренебрежение туристами правилами пожарной безопасности обезобразило незабываемый пейзаж ландшафтного памятника Усьвинские столбы. Выгорело 0,9 га скального массива, по которому проходит один из самых популярных в Пермском крае туристических маршрутов. Поднявшись на столбы сегодня, туристы вознаграждены не красивейшим видом, а старым горельником. Природе нужно время отдохнуть от человека и восстановиться», - говорит начальник управления по охране окружающей среды Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Лев Третьяков.

Сейчас специалисты усилили контроль за обстановкой в зеленой зоне, где ведется ежедневное патрулирование территории природного парка.