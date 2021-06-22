Похмельные пермяки ночью заблудились в лесу близ Северного кладбища

Пермяки устроили спасателям бессонную ночь Фото: Василий Вахрин

Чем привлек лес около Северного кладбища Перми 21-летнего Михаила и 40-летнего Николая остается неизвестным, но ночью 21 июня они на такси приехали к погосту и проникли на территорию через дыру в заборе. Пройдя через кладбище, они углубились в лес, где и заблудились. Что не удивительно – были нетрезвы.

В четыре утра один из друзей дозвонился до спасателей и сообщил, что они заблудились, Михаил повредил, а возможно, даже сломал ногу. Кроме того, чувствуют себя после выпитого неважно.

Спасатели выдвинулись на поиски на двух квадроциклах, взяли с собой и дрон, чтобы осмотреть территорию с воздуха. Какое-то время с потерявшимися удавалось поддерживать связь по телефону, но в половине четвертого дня абонент оказался вне доступа. Поисковики обследовали лес, подавали звуковые и световые сигналы. В шестом часу вечера с Николаем снова удалось выйти на связь, тогда спасатели смогли вывести его из леса – было уже начало девятого. Но где Михаил? Только в девять вечера он сам позвонил в 112 и сообщил, что смог выбраться из леса, сел в автобус и уехал домой. С ногой у него все в порядке – просто ушиб.