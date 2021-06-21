В Пермском крае пропала девушка с родинкой на щеке

Фото: "Регион59"

Вечером в пятницу, 18 июня Надежда Виноградова вышла из дома по улице Островского в Александровске. С тех пор ее местонахождение неизвестно, сообщили в поисковом отряде «Регион59».

Если вам известно, где она находится, позвоните в полицию (телефон 102), Единую диспетчерскую службы (телефон 112) или инфоргам «Региона59» по телефонам 8(919) 708-96-06 (Людмила), 8(919) 472-00-68 (Екатерина).

Приметы Надежды Виноградовой: 34 года, рост 159 – 163 см, среднее телосложение, зелено-голубые глаза, темно-русые вьющиеся волосы. На правой щеке - родинка. Была одета в желтый костюм, с собой имела желтую сумку.