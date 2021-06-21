Минздрав Пермского края: санавиация продолжит оказывать пациентам экстренную помощь

Фото: Минздрав Пермского края

Вертолет Ми-8, используемый для выполнения рейсов санитарной авиации, был изъят у перевозчика его владельцем - Государственной транспортной лизинговой компанией. Как сообщили в пресс-службе ГТЛК, у авиакомпании «СКОЛ» накопилась задолженность по договору лизинга.

Это был единственный вертолет санавиации в Прикамье.

В Минздраве Пермского края сообщили, что в Пермь был передислоцирован резервный вертолет, который будет соответствовать необходимым условиям контракта с Пермской краевой клинической больницей.

- Таким образом, работа санитарной авиации не будет приостановлена. Пациентам, нуждающимися в данном виде экстренной транспортировки, будет оказываться своевременная медицинская помощь, - рассказали в Минздраве. - В частности, на завтра запланирован вылет вертолета в Чернушку для транспортировки пациента в Пермь.