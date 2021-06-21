Из пермского аэропорта вновь можно улететь в Турцию

Welcome to Antalya!
Фото: Григорий СЕРЕДКИН
Авиаперевозчики сформировали программу регулярных рейсов из Перми в Анталью в рамках летнего расписания. С ней можно ознакомиться на сайте «Международного аэропорта «Пермь».
Так, с 23 июня к выполнению полетов по данному направлению «Пермь-Анталья» приступает авиакомпания Red Wings. С 24 июня – «Azur Air».
Вернулись и летние рейсы в Стамбул. С самым крупным городом Турции Пермь свяжет авиакомпания «Nordwind». Полеты будут осуществляться два раза в неделю, по понедельникам и четвергам. Первый вылет назначен на 24 июня.
Напомним, регулярное авиасообщение России с Турцией было сильно ограничено 12 апреля из-за коронавируса.