Из пермского аэропорта вновь можно улететь в Турцию

Welcome to Antalya! Фото: Григорий СЕРЕДКИН

Авиаперевозчики сформировали программу регулярных рейсов из Перми в Анталью в рамках летнего расписания. С ней можно ознакомиться на сайте «Международного аэропорта «Пермь».

Так, с 23 июня к выполнению полетов по данному направлению «Пермь-Анталья» приступает авиакомпания Red Wings. С 24 июня – «Azur Air».

Вернулись и летние рейсы в Стамбул. С самым крупным городом Турции Пермь свяжет авиакомпания «Nordwind». Полеты будут осуществляться два раза в неделю, по понедельникам и четвергам. Первый вылет назначен на 24 июня.

Напомним, регулярное авиасообщение России с Турцией было сильно ограничено 12 апреля из-за коронавируса.