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Общество21 июня 2021 15:37

Из пермского аэропорта вновь можно улететь в Турцию

Полноценное авиасообщение России с республикой возобновляется 22 июня
Григорий СЕРЕДКИН
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Welcome to Antalya!

Welcome to Antalya!

Фото: Григорий СЕРЕДКИН

Авиаперевозчики сформировали программу регулярных рейсов из Перми в Анталью в рамках летнего расписания. С ней можно ознакомиться на сайте «Международного аэропорта «Пермь».

Так, с 23 июня к выполнению полетов по данному направлению «Пермь-Анталья» приступает авиакомпания Red Wings. С 24 июня – «Azur Air».

Вернулись и летние рейсы в Стамбул. С самым крупным городом Турции Пермь свяжет авиакомпания «Nordwind». Полеты будут осуществляться два раза в неделю, по понедельникам и четвергам. Первый вылет назначен на 24 июня.

Напомним, регулярное авиасообщение России с Турцией было сильно ограничено 12 апреля из-за коронавируса.