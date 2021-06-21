«Молот» расстался с голкипером

Фото: ХК "Молот-Прикамье"

Пермский ХК «Молот» покинул 19-летний голкипер Арсений Цыба. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Руководство клуба с пониманием отнеслось к желанию игрока и пошло игроку навстречу, не став препятствовать переходу голкипера.

Арсений Цыба:

- В первую очередь, благодарю пермских болельщиков за поддержку на протяжении всего времени выступления в клубе, за теплую атмосферу, которую они создавали на трибунах. Выразить благодарность всем тренерам, с которыми я успел поработать, а также персоналу клуба и отдельно хочу выразить большую благодарность руководству ХК «Молот». Обязательно буду продолжать следить за выступлениями «Молота» и, конечно же, поддерживать команду. Желаю всем успехов в новом сезоне!

Всего за два сезона молодой голкипер провел за пермский клуб 2 официальных матча.