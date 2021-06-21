Пермский приют скрыл массовую гибель собак

В приюте для животных погибли более 130 собак Фото: Василий Вахрин

В одном из пермских приютов для животных произошел внезапный падеж – умерли более 130 взрослых собак и щенков. Руководство организации вопреки правилам не известило об этом Россельхознадзор. Выявить это смогла внеплановая проверка со стороны специалистов ведомства.

«В рамках проверки установлено, что учреждение не предпринимает меры по предупреждению возникновения эпидемий, эпизоотий и иных чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением заразных болезней общих для человека и животных, носителями возбудителей которых могут быть животные без владельцев. Неуведомление ветеринарной службы и органов надзора свидетельствует о том, что приют не в полной мере оценивает состояние животных при поступлении и не выясняет причины смерти. Совершенное нарушение представляет существенную угрозу охраняемым общественным отношениям в области ветеринарии и может стать причиной возникновения и распространения инфекционных заболеваний, в том числе общих для человека и животных», – говорится в сообщении Россельхознадзора.

Ведомство оштрафовало приют и его директора на 90 и 30 тысяч рублей соответственно. Они пытались обжаловать решение, но Мотовилихинский суд оставил наказание в силе.