Где и когда пермяки смогут сделать прививку от коронавируса без очереди

В Перми работают мобильные пункты вакцинации Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сделать прививку от коронавируса без очереди пермяки могут в мобильных пунктах вакцинации. На неделе с 21 по 27 июня они будут работать в следующих местах:

- торговый центр «Карусель» (1-й этаж), ш. Космонавтов, 59: с 21 по 25 июня с 14.00 до 19.00, 26 и 27 июня с 10.00 до 14.00.

- парковка продуктового гипермаркета «Лента», проспект Парковый, 66 (мобильный комплекс на парковке справа от центрального входа в гипермаркет): с 21 по 25 июня с 14.00 до 19.00, 26 июня с 10.00 до 14.00.

- торговый центр «КИТ», ул. Крупской, 79а (автобус около торгового центра): 22 июня с 10.00 до 16.00.

- цирк, ул. Уральская, 112 (автобус на площади перед цирком): 23 июня с 10.00 до 15.00.

- торговый центр «Горный хрусталь», г. Пермь, ул. Уральская, 85 (автобус около торгового центра): 24 июня с 10.00 до 16.00.

- микрорайон Водозабор (автобус на конечной остановке автобуса № 48 «Чусовской водозабор»): 24 июня с 9.30 до 12.30.

- дачный поселок Алёшиха (автобус на минирынке): 25 июня с 10.00 до 13.00.

Завод имени Шпагина, ул. Советская, 1 (автобус на территории завода во время проведения Экофестиваля, вход бесплатный): 25 июня с 11.00 до 19.00.