От пожаров пострадали сотни гектаров пермского леса

В лесных пожарах чаще всего виноваты люди Фото: Василий Вахрин

С 18 апреля в Пермском крае зарегистрировали 73 лесных пожара. Стихия буйствовала на площади в 533,44 га. Но первопричиной ЧП в 80% случаев становились люди, сообщают в краевом Минприроды.

Сегодня специалисты продолжают тушение пожаров в Гайнском и Добрянском лесничествах. Под Чайковским дотушивают уже локализованный лесной пожар. Несколько дней огонь бушевал в на Усьвинских столбах.

С середины мая за лесами следят с воздуха. Пилоты совершили уже 53 вылета, отслеживая возгорания. Напомним, Пермский край вошел в 25 регионов, которые получат финансовую помощь для борьбы с лесными пожарами. 10,8 млн руб. пойдут как раз на 168 летных часов для мониторинга пожарной опасности в лесах.

До 10 сентября в Прикамье действует особый противопожарный режим.