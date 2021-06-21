В воскресенье в Перми под колесами авто пострадали два пешехода

- Фото: Василий Вахрин

В Перми в минувшее воскресенье под колеса автомобилей попали два пешехода.

Как сообщает источник «Комсомолки» в правоохранительных органах, первый наезд случился в 00:05 в районе дома №141 по шоссе Космонавтов. В результате ДТП пострадал мужчина 1968 года рождения. Его с травмами госпитализировали в ГКБ им. Тверье.

А утром, в 11:13 наезд легкового автомобиля произошел в районе дома по адресу улица Островского, 55. В результате ДТП пострадал пешеход, мужчина 1948 года рождения. Ему назначено амбулаторное лечение.