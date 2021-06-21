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Происшествия21 июня 2021 13:15

В Перми возле детского сада мужчина совершил суицид

Проводится проверка, назначена экспертиза, которая установит причину смерти
Алена ОВЧИННИКОВА
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По факту обнаружения тела проводится доследственная проверка.

По факту обнаружения тела проводится доследственная проверка.

Фото: архив "КП"

Жуткую находку обнаружили утром, 20 июня, прохожие возле детского садика № 272 в Мотовилихинском районе Перми. Здесь между домом № 6 по улице Технической и детским садом сидел на корточках мужчина, уже совершивший суицид.

Обнаружившие тело очевидцы позвонили в полицию и «скорую помощь», на место приехали оперативные службы и увезли его. Благо, все происходило в воскресенье, когда малыши, посещающие детский сад, были на выходном и не увидели эту шокирующую картину.

- По факту обнаружения тела проводится доследственная проверка, проведен осмотр места происшествия, назначена экспертиза, которая установит причину смерти, - сообщили «КП»-Пермь» в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.