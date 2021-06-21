Экс-министр спорта Прикамья погасил судимость

Ранее Павла Ляха обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Испытательный срок по приговору бывшего министра физической культуры и спорта Пермского края Павла Ляха закончился. Об этом сообщает издание «Business Class».

Уголовные дела в отношении бывшего министра спорта Пермского края были возбуждены в 2016 году региональным УФСБ. Расследование продолжалось в течение двух лет. Один год Павел Лях провел под домашним арестом. 14 июня 2021 года его испытательный срок завершился.

Напомним, Павел Лях был осужден приговором Ленинского районного суда летом 2019 года на три года условно с испытательным сроком два года по преступлению, предусмотренному ст. 285 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

В 2016 году ему вменяли два эпизода противоправной деятельности. Один из них был связан с реконструкцией стадиона «Динамо», а другой – с организацией учебно-тренировочных сборов для членов сборных команд края по различным видам спорта на базе «Раздолье» в Чайковском районе. По второму эпизоду Павел Лях был оправдан.