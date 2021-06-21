Организатора «Пермского пельменного дома» посадили на 6 лет

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Завершено рассмотрение уголовного дела «пельменной финансовой пирамиды». Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Руководитель кредитно-потребительского кооператива «Пермский пельменный дом» Евгений Малышев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере с использованием своего служебного положения).

Осужденный организовал в 2016 году бизнес по производству и реализации пельменей и других мясных полуфабрикатов. И привлекал денежные средства граждан якобы на развитие своей деятельности.

Он получал деньги от вкладчиков под предлогом высоких дивидендов от полученной прибыли. Мужчина вначале выплачивал обещанные проценты, но в 2017 году прекратил это.

В итоге взятые на себя обязательства не исполнил. А полученные от 198 граждан более 56 млн руб. похитил и распорядился ими по собственному желанию.

Теперь 6 лет жизни виновный проведет в исправительной колонии общего режима, а еще заплатит штраф в размере 600 тыс. руб.