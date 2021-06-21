Прикамье получит федеральные средства на мониторинг лесных пожаров

Лесной пожар Фото: архив "КП"

Пермский край вошел в 25 регионов страны, которые получат финансовую помощь для борьбы с лесными пожарами. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Так, Пермский край получит 10,8 млн руб. Средства пойдут на 168 летных часов для дополнительных мероприятий по мониторингу пожарной опасности в лесах и лесных пожаров.

Всего Правительство РФ выделило регионам 2,7 млрд руб. на борьбу со стихией. 1,9 млрд руб. из этого направят непосредственно на ликвидацию возгораний.

Напомним, на начавшейся неделе, по прогнозам метеорологов, в Прикамье вернется аномальная жара.

А до 10 сентября в регионе действует особый противопожарный режим.