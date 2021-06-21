Хранил взрывчатку и боеприпасы: в Прикамье за хранение оружия осудили сельчанина

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Косинский районный суд признал 27-летнего местного жителя виновным в незаконных приобретении, передаче, сбыте и хранении взрывчатки и изготовлении боеприпасов.

Как сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД России, в марте 2021 года сотрудники уголовного розыска выяснили, что молодой человек незаконно хранит у себя дома боеприпасы и взрывчатку.

Во время проверки полицейские изъяли у гражданина порох весом более 580 граммов. А также 16 патронов. Естественно, документов, которые разрешали бы косинцу хранить эти вещи, у него не было.

На это молодой человек пояснил, что в марте 2019 года нашел в доме у деда порох, дробь, гильзы и пыжи. Он перенес их к себе домой, а затем кустарным способом изготовил 16 патронов 12 калибра. Далее хранил их с целью дальнейшего использования на охоте.

Суд назначил виновному 3 года ограничения свободы.