В Прикамье на неделе прогнозируется жара до +32 градусов

Регион ожидают жаркие дни Фото: Василий Вахрин

В Пермском крае на начавшейся рабочей неделе прогнозируется жара до +32°. Об этом сообщают специалисты проекта «Метеоролог и я».

И если в понедельник еще возможны небольшие дожди, с переменной облачностью и комфортной температурой в +20-25°, то со вторника начнет стремительно теплеть.

Днем во вторник, 22 июня возможна жара до +30-+32°.

23 июня, прогнозируется переменная облачность, в отдельных районах может пройти небольшой дождь. Температура воздуха днем - от +24 до +29°. В четверг такая погода сохранится.

В пятницу местами пройдут дожди с грозами. Температура воздуха днем вновь превысит отметку в +30°.

В выходные, по прогнозам метеорологов, жара не отступит.